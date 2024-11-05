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Котировки Palantir взлетели на 13% благодаря сильному квартальному отчету

Американский разработчик программного обеспечения Palantir Technologies отчитался о выручке, превысившей средние ожидания аналитиков, а также повысил прогнозы по операционной прибыли на текущий год, сославшись на высокий спрос в США на свое программное обеспечение для искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

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