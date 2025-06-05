В аэропорту Домодедово опровергли информацию о переносе рейсов в Пулково

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что две иностранные авиакомпании рассматривают перевод части рейсов из аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово в Пулково из-за ограничений воздушного пространства в Москве.
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