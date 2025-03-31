Врач Савицкая рассказала, как правильно вести здоровый образ жизни

Мода быть здоровым и подтянутым уже давно завоевала умы современных людей. Всё больше нижегородцев старается придерживаться принципов здорового питания, ходят в спортзал, бегают по утрам или гуляют по парку со скандинавскими палками.
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