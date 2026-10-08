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Германия не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам

Германия не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам

www.globallookpress.com/Juliane Sonntag Германия не планирует вводить полный запрет на выдачу виз гражданам России.

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