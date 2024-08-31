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Воронежские новости

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Воронежец пожаловался в СКР на хищения денег при расселении аварийных домов

Воронежец пожаловался в СКР на хищения денег при расселении аварийных домов

Мужчина просит привлечь к ответственности застройщика и должностных лиц, в их действиях он усматривает попытку хищения бюджетных денег, которые были предназначены на программу расселения ветхих домовГлава СКР Александр Бастрыкин 30 августа затребовал доклад по факту обращению жителя Воронежа, который пожаловался на нарушение своих жилищных прав в соцсети.

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