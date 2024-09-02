Разработчики Baldur's Gate 3 рассказали, почему они рекламировали игру сценой секс...

Разработчики Baldur's Gate 3 рассказали, почему они рекламировали игру сценой секса с медведемBaldur’s Gate 3 пользуется успехом, и все воспринимают это как нечто само собой разумеющееся, но до её выпуска не было абсолютной уверенности в том, что игра получит столько внимания.