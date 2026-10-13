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Путин назначил двух судей на Ямале

Путин назначил двух судей на Ямале

Президент Владимир Путин назначил двух на Ямале двух судей. Об этом сообщили в пресс-службе УСД в ЯНАО.

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