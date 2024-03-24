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Меры безопасности усилили возле Басманного суда перед процессом над террористами

Меры безопасности усилили возле Басманного суда перед процессом над террористами

В Москве правоохранители усилили меры безопасности вокруг Басманного суда. В ближайшие часы туда могут привезти подозреваемых в теракте в Crocus City Hall для избрания им меры пресечения, сообщило РИА «Новости».

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