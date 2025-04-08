«Гуляш-социализм» по-венгерски

Читая о том, как жестоко проходило венгерское восстание 1956 года и его подавление, возникает вопрос: каким же образом сегодня Венгрия стала одной из самых адекватных в отношениях с Россией стран Евросоюза? Неужто всё дело только в Викторе Орбане? Нет, не только.