Жители Алтая рассказали, на что еще они тратят свои деньги, кроме покупки еды

В список самых больших расходов также попали коммунальные платежи Самые большие статьи расходов жителей Алтайского края – еда, кредиты и жилье, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.
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