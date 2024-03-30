FPV-дроны России получили обманную систему защиты операторов

FPV-дроны российской армии получили обманную систему защиты операторов под названием "Лодырь". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректор предприятия-разработчика "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.
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