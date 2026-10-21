Четвёртый кассационный суд 22 октября рассмотрит ходатайство администрации Краснодара о снятии обеспечительных мер с 14 участков в станице Старокорсунской общей площадью более 36 гектаров, ранее переданных Давиду Топольяну, а затем неоднократно перепроданных.