Европа стремится к финансовой независимости от США и Китая

Взять в свои руки. Старый Свет теряет доверие к своему заокеанскому партнеру. Глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что вместо обсуждения событий по ту сторону Атлантики необходимо "восстанавливать независимость, которой нам сейчас не хватает".
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