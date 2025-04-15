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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Европа стремится к финансовой независимости от США и Китая

Европа стремится к финансовой независимости от США и Китая

Взять в свои руки. Старый Свет теряет доверие к своему заокеанскому партнеру. Глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что вместо обсуждения событий по ту сторону Атлантики необходимо "восстанавливать независимость, которой нам сейчас не хватает".

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