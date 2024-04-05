Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Градоначальник рассказал, как город помогает экспортерам выходить на зарубежные рынки Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, участники московских экспортных акселераторов заключили контракты на 1,7 млрд руб.
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