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Газета.ру

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Певица Анна Семенович опубликовала фото без одежды

Певица Анна Семенович опубликовала фото без одежды

Экс-солистка "Блестящих" Анна Семенович снялась обнаженной в ванной и опубликовала фото в Instagram. Звезда рассказала подписчикам, что рано проснулась из-за магнитных бурь и решила "привести себя в чувства", полежав в соленой воде.

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