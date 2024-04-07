«Мемфис» вывел из обращения 33 номер в честь Марка Газоля

Бывший центровой «Гриззлис» провел 11 сезонов за клуб под 33 номером. Выступая за «Мемфис», Газоль стал лучшим защитным игроком в сезоне-2012/13, дважды попадал в сборные сезона НБА и трижды участвовал в Матче всех звезд.
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