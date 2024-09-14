Офицер ВС США Дэвис задал странам Запада вопрос после предупреждения Путина

Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис задал риторический вопрос странам Запада, наступит ли когда-нибудь время, когда США и НАТО перестанут недооценивать российского президента Владимира Путина на фоне обсуждений разрешить ВСУ бить западными ракетами вглубь РФ .
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