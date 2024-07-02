Такер Карлсон: Демократическая партия США «уберет» Байдена, это вопрос времени

Демократическая партия Соединенных Штатов «уберет» президента Джо Байдена, это вопрос времени. Соответствующую точку зрения выразил бывший ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон, информирует RT.
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