В Госдуме оценили возможное неутверждение санкций против «СП-2»

Сообщение о том, что демократы не будут голосовать за законопроект о введении санкций на «Северный поток — 2» означает, что президент США Джо Байден серьезно относится к диалогу с Россией, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).