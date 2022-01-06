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В Госдуме оценили возможное неутверждение санкций против «СП-2»

Сообщение о том, что демократы не будут голосовать за законопроект о введении санкций на «Северный поток — 2» означает, что президент США Джо Байден серьезно относится к диалогу с Россией, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

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