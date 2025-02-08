Доказательства каннибализма у мадленцев: новейшие археологические находки

Археологи обнаружили доказательства каннибализма у мадленцев, живших 18 000 лет назад. Исследование костей из Машицкой пещеры сообщает о потреблении человеческого мозга и других частей тела как части культуры выживания.
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