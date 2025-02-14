Поздравление руководства Советского района со Сретением Господним

Поздравляем всех православных христиан со Сретением Господним!Праздник Сретения - это праздник встречи с Богом, он несет глубокий смысл для верующих, являясь напоминанием о важном событии, когда на сороковой день после Рождества Христова, Пресвятая Богородица вошла в Иерусалимский храм с младенцем … .