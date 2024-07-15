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Царьград

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Улицу Ленина в Чите перекроют на 1,5 месяца ради ремонта теплосетей

Улицу Ленина в Чите перекроют на 1,5 месяца ради ремонта теплосетей

Замену труб будут делать с 15 июля по 31 августа.Этим летом на улице Ленина в забайкальской столице предстоит ремонт теплосетей.

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