Названо место в Омске, где водители чаще всего превышают скорость. На расположенную здесь камеру приходится 10% всех зафиксированных в городе нарушений.
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Названо место в Омске, где водители чаще всего превышают скорость. На расположенную здесь камеру приходится 10% всех зафиксированных в городе нарушений.