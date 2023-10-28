# Чернильница Муфтий Аляутдинов ответил патриарху Кириллу по поводу мигрантов Буквально день назад мы с вами обсуждали довольно неожиданное и смелое заявление патриарха Кирилла на тему приезжих мигрантов.
"Как мигранты "людей божьих поссорили", - духовники спорят о влиянии гастарбайтеров на Россию.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VORON VoronS
У Муфтия свои чаяния.... Довести мусульман в РФ до абсолютного большинства и залезть во власть!!!! Края стакана им явно потеряны!!! Он не предполагает какими будут последствия!!!
Ответить
1 н.
Гарибян Сусанна
Мы страна многонациональная и многоконфессиональная, всегда жили в мире друг с другом. Но я не согласна с муфтием и не понимаю почему он -руководитель мусульман страны заступается за пришельцев. Да, вера у них одна, но даже между собой мусульмане разных стран живут не всегда мирно. Вечно узбеки против таджиков и киргизов, которые к ним так же относятся несмотря на единую веру. Муфтия должно волновать то, что касается мусульман РОссии, а не защита пришельцев. Ведь если дать им волю, дойдёт до того, что происходит в Европе и убивать они будут всех коренных жителей России не взирая на то, что они мусульмане. И это не только моё мнение, но и мнение моих друзей мусульман России.
Ответить
1 н.
С
Станислава
Муфтий должен понимать, что эта орда приехавшая в РФ должна вести себя по законам РФ и это не обсуждается. У себя на родине пусть ведут себя как хотят насилуют, убивают, митингуют, это их право но только в их государствах. Если бы в мечетях им об этом напоминали не было бы такого разгула преступности по вине мигрантов. В мечетях их не учат хорошему и закрывают глаза на их бесчинства. Они приезжают в чужую страну и должны вести себя по закону нашей страны и только так.
Ответить
1 н.
Свежие комментарии