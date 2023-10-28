"Как мигранты "людей божьих поссорили", - духовники спорят о влиянии гастарбайтеров на Россию.

Гарибян Сусанна

Мы страна многонациональная и многоконфессиональная, всегда жили в мире друг с другом. Но я не согласна с муфтием и не понимаю почему он -руководитель мусульман страны заступается за пришельцев. Да, вера у них одна, но даже между собой мусульмане разных стран живут не всегда мирно. Вечно узбеки против таджиков и киргизов, которые к ним так же относятся несмотря на единую веру. Муфтия должно волновать то, что касается мусульман РОссии, а не защита пришельцев. Ведь если дать им волю, дойдёт до того, что происходит в Европе и убивать они будут всех коренных жителей России не взирая на то, что они мусульмане. И это не только моё мнение, но и мнение моих друзей мусульман России.