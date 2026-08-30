УЕФА заявил о недоверии президенту ФИФА Инфантино

Королевский футбольный союз Нидерландов выразил недоверие Джанни Инфантино, действующему руководителю ФИФА.
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