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Царьград

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УЕФА заявил о недоверии президенту ФИФА Инфантино

УЕФА заявил о недоверии президенту ФИФА Инфантино

Королевский футбольный союз Нидерландов выразил недоверие Джанни Инфантино, действующему руководителю ФИФА.

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