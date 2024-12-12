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На Украине возмутились «подаренным» российским войскам мощным укрепрайоном под Покровском

На Украине возмутились «подаренным» российским войскам мощным укрепрайоном под Покровском

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Покровском для Вооруженных сил республики (ВСУ) построили мощный укрепрайон, но не отправили туда военных, в результате чего российские войска взяли его без боя.

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