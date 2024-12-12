Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Покровском для Вооруженных сил республики (ВСУ) построили мощный укрепрайон, но не отправили туда военных, в результате чего российские войска взяли его без боя.
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