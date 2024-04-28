Дезодорант и антиперспирант: Что лучше выбрать

Не секрет, что организм с возрастом претерпевает изменения. И хотя потоотделение является естественной функцией организма, его проявления стараются скрыть по двум причинам: неприятный запах пота и мокрые следы на одежде.
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