ФОК с бассейном в районе Южное Бутово планируется достроить до конца 2024 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном на юго-западе столицы будет достроен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.