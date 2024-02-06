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ФОК с бассейном в районе Южное Бутово планируется достроить до конца 2024 года

ФОК с бассейном в районе Южное Бутово планируется достроить до конца 2024 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном на юго-западе столицы будет достроен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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