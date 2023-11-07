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В Telegram появились розыгрыши призов. И бесплатные Premium-подписки

В Telegram появились розыгрыши призов. И бесплатные Premium-подписки

Теперь владельцы Telegram-каналов могут проводить в них розыгрыши, случайным образом распределяя те или иные призы среди подписчиковКак сообщает команда Telegram, владельцы каналов могут создать розыгрыш и задать условия его проведения буквально в несколько нажатий.

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