Пожарные учения пройдут в торговом комплексе в Иркутске 28 февраля

28 февраля сотрудники МЧС проведут пожарно-тактические учения в торговом комплексе на Литвинова, 17. С 11:00 иркутский пожарно-спасательный гарнизон отработает тушение пожаров, эвакуацию посетителей и персонала на крупных объектах.
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