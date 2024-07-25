Затишье в космических запусках: всего один орбитальный запуск за последние две недели после инцидента с Falcon 9

В расписании космических запусков наблюдается необычное затишье. За последние две недели был совершён всего один орбитальный запуск — 18 июля китайская ракета Long March 4B успешно вывела на орбиту спутник наблюдения Gaofen-11 05.
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