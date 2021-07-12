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«Саутгейт отнял у Англии титул: выпускает Санчо и Рэшфорда под пенальти, поставил бить последним 19-летнего». Мостовой о финале Евро

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил решения главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 пен.

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