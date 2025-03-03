Вышел клип в память об убитой в Омске 15-летней московской школьнице Евангелине. Девочка занималась вокалом, она исполнила первый куплет песни.
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Вышел клип в память об убитой в Омске 15-летней московской школьнице Евангелине. Девочка занималась вокалом, она исполнила первый куплет песни.