Константинов:иски Крыма к Киеву будут полезны, когда Украины не станет

Судебные решения по искам Крыма к Украине за водную, энергетическую и продовольственную блокады полуострова станут особо актуальными, когда украинское государство окончательно исчезнет и придёт время обсуждать с Западом послевоенное существование, пишет телеканал «Миллет», цитируя председателя Госсовета республики Владимира Константинова.