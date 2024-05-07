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Константинов:иски Крыма к Киеву будут полезны, когда Украины не станет

Константинов:иски Крыма к Киеву будут полезны, когда Украины не станет

Судебные решения по искам Крыма к Украине за водную, энергетическую и продовольственную блокады полуострова станут особо актуальными, когда украинское государство окончательно исчезнет и придёт время обсуждать с Западом послевоенное существование, пишет телеканал «Миллет», цитируя председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

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