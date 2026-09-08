Всемирное «Семенохранилище судного дня» на Шпицбергене. Когда построено и сколько семян содержит? В вечной мерзлоте арктического архипелага Шпицберген (в 1300 километрах от Северного полюса), находится одно из самых важных и в то же время самых необычных хранилищ на планете.