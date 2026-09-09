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Газета.ру

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Федерация футбола Франции не будет поддерживать Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции не будет поддерживать Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) не планирует поддерживать кандидатуру действующего президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации.

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