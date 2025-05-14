Страшно неожиданно: Россия тайно помирила 1,82 миллиарда человек.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Уже сутки главные конспирологические центры мира музыкально жужжат, как мухи после забродивших яблок: США и Китай одновременно опубликовали заявления, согласно которым стороны отменяют на три месяца большую часть взаимных торговых пошлин и за это время планируют "разрешить существующие противоречия".
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