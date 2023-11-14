Власти Белиза из-за конфликта в Палестине отзывают аккредитацию посла Израиля

Правительство государства Белиз, расположенного в Центральной Америке, отзывает согласие на аккредитацию израильского посла в стране и приостанавливает деятельность своего почетного консульства в Израиле.
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