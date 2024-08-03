Харрис или Трамп? В чью сторону склоняются американские избиратели

В США провели опрос среди американцев, которые являются потенциальными избирателями. Гражданам Америки предложили сделать свой выбор среди двух кандидатов – Дональда Трампа и Камалы Харрис, передает mir24.
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