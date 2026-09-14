Оман предложил создать маршруты для СПГ в обход Ормузского пролива

БАНГКОК (ИА Реалист). 14 сентября министр энергетики и минеральных ресурсов Омана Салим аль-Ауфи на конференции Gastech в Бангкоке заявил, что продолжающийся несколько месяцев конфликт в Персидском заливе продолжает нарушать транспортировку газа, и необходимо срочно найти альтернативные маршруты, позволяющие транспортировать СПГ в обход Ормузского пролива.
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