ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Оман предложил создать маршруты для СПГ в обход Ормузского пролива

Оман предложил создать маршруты для СПГ в обход Ормузского пролива

БАНГКОК (ИА Реалист). 14 сентября министр энергетики и минеральных ресурсов Омана Салим аль-Ауфи на конференции Gastech в Бангкоке заявил, что продолжающийся несколько месяцев конфликт в Персидском заливе продолжает нарушать транспортировку газа, и необходимо срочно найти альтернативные маршруты, позволяющие транспортировать СПГ в обход Ормузского пролива.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым