Более двухсот жителей Приангарья с инвалидностью получили компенсацию за полис ОСАГО

В 2023 году Отделение Социального фонда России по Иркутской области предоставило компенсацию за приобретение полиса обязательного страхования автогражданской ответственности более 200 гражданам с инвалидностью.
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