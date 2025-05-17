Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

Оценочная стоимость топлива в месторождении составляет около 30 млрд долларов.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения газа, информирует ТАСС со ссылкой на сообщение турецкого лидера в соцсети.
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