Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

Оценочная стоимость топлива в месторождении составляет около 30 млрд долларов.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения газа, информирует ТАСС со ссылкой на сообщение турецкого лидера в соцсети.