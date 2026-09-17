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Журнал «Профиль»

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Вечерняя атака БПЛА на Москву: за два часа на подлете к столице сбито 23 беспилотника

Вечером в четверг, 17 сентября 2026 года, Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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