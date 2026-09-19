«65 лет чувствуется»: Сергей Пенкин рассказал о самочувствии и месте своего захоронения

Певец Сергей Пенкин, отметивший в этом году 65-летие, рассказал о самочувствии и отношении к возрасту.
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