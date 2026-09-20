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Boeing 777F разрешили выпускать до 2031 года, несмотря на то, что эти самолеты не будут соответствовать новым требованиям по топливной эффективности

Boeing 777F разрешили выпускать до 2031 года, несмотря на то, что эти самолеты не будут соответствовать новым требованиям по топливной эффективности

Boeing получил редкое исключение от Федерального управления гражданской авиации США Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило Boeing продолжить производство грузовых 777F после вступления в силу новых требований к топливной эффективности.

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