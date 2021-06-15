Путину доверяют во всём мире: исследование американских социологов

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаПутину доверяют во всём мире: исследование американских социологов Как соцопрос должен был показать низкий уровень доверия к Путину, по замыслу его авторов, а показал ровно обратное.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинНехорошо закапывать такой ценный кадр у себя, надо выдвинуть на более высокий уровень, например, ГенСек ООН.Анатолий ЛановойГенсек ООН, это все равно, что председатель колхоза в Задрыпинске. Там сверху еще секретарь райкома.VORON VoronSЛучше поделитесь СВОИМ ценным кадром!!!! Он еще в ООН на рояле сбацает!!!! А под Россиянина косить не надо!Владимир ДомнинТ.е. Путину не доверяете?VORON VoronSТы не виляй! Свой пост перечитай! У тебя рогуля каша в голове!!!!Анатолий ЛановойПросто Путина В.В. никому не доверяем. На всякий случай сегодня нужно быть готовым устроить пролив Сахарова, если не дай бог.Александр ДонигевичНикто, ПОКА, не сказал что это хорошоВДвалерий двойнишниковЭто что же получается, я один не доверяю назначенному менеджеру...Караул)))Комментировать
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