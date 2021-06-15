Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Осипов
    Предков надо слушать..."Быть врагом Амер...
  • Шокир Хайитов
    Ну конечно, больше аргументов клянчить дармовых денег у Евросоюза и США у Украины не осталось!!!. Хохлы хуже, чем цыг...За базар кто буде...
  • Валентин Воробьев
    Хы хы хы: Улан-хохлочубатор.Пушков призвал пе...

Путину доверяют во всём мире: исследование американских социологов

Путину доверяют во всём мире: исследование американских социологов

Как соцопрос должен был показать низкий уровень доверия к Путину, по замыслу его авторов, а показал ровно обратное.

Вернуться к статье
81
Обсудить
Владимир Домнин
Нехорошо закапывать такой ценный кадр у себя, надо выдвинуть на более высокий уровень, например, ГенСек ООН.
Анатолий Лановой
Генсек ООН, это все равно, что председатель колхоза в Задрыпинске. Там сверху еще секретарь райкома.
VORON VoronS
Лучше поделитесь СВОИМ ценным кадром!!!! Он еще в ООН на рояле сбацает!!!! А под Россиянина косить не надо!
Владимир Домнин
Т.е. Путину не доверяете?
VORON VoronS
Ты не виляй! Свой пост перечитай! У тебя рогуля каша в голове!!!!
Анатолий Лановой
Просто Путина В.В. никому не доверяем. На всякий случай сегодня нужно быть готовым устроить пролив Сахарова, если не дай бог.
Александр Донигевич
Никто, ПОКА, не сказал что это хорошо
валерий двойнишников
Это что же получается, я один не доверяю назначенному менеджеру...Караул)))

Картина дня

наверх