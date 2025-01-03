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Депутат Журова: «Видела стрим, где американцы обсуждали, какой мощной была бы Россия на ОИ-2026. Если собрать наших лучших из НХЛ и КХЛ – это была бы настоящая «Красная машина»

«Я совершенно уверена в том, что все наши хоккеисты, выступающие в НХЛ, вносят свой достойный вклад в то, чтобы отношение к России в мире менялось в лучшую сторону.

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