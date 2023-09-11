В Красноярском крае инспекторы ДПС задержали пассажира такси с крупной партией наркотиков

В Красноярске инспекторы ДПС задержали пассажира такси с крупной партией синтетического наркотика. На левобережье Красноярска в ходе патрулирования улиц экипажем ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» было остановлено такси для проверки документов.