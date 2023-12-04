Условия и порядок назначения досрочной пенсии родителям, воспитывавшим ребенка-инвалида.

Управление социальной защиты администрации Первомайского района г. Бобруйска разъясняет, что матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 20 лет.