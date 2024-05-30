Жители Харьковской области сбегают в леса, чтобы спрятаться от солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.